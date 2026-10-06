Chandigarh News: पीजीआई में जबड़े की जटिल सर्जरी की तकनीकें सीखेंगे विशेषज्ञ

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कार्यशाला के पहले दिन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. विद्या रतन ने लाइव सर्जरी का प्रदर्शन किया। इससे प्रतिभागियों को जटिल ऑपरेशन की योजना बनाने, उपचार प्रक्रिया और मरीजों की सुरक्षा से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी मिली।विशेषज्ञों के अनुसार, ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी उन मरीजों के लिए उपयोगी है, जिनके जबड़े और दांतों की गंभीर बनावट संबंधी समस्याएं केवल ब्रेसेज से ठीक नहीं हो पातीं। सर्जरी से भोजन चबाने, बोलने और दांतों के सही तालमेल में सुधार किया जा सकता है। कुछ मरीजों में यह नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट की समस्या दूर करने में भी मददगार होती है।वैज्ञानिक सत्रों में पीजीआई के डॉ. संजीव वर्मा, डॉ. विनय कुमार और डॉ. राज कुमार वर्मा तथा हैदराबाद के डॉ. श्रीनिवास गोसला रेड्डी ने व्याख्यान दिए। चर्चा में ऑर्थोडॉन्टिक्स और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के समन्वय, चेहरे की बनावट में सुधार और सर्जरी के बाद बेहतर व स्थायी परिणामों पर जोर दिया गया। कार्यशाला का आयोजन इंडियन ऑर्थोडॉन्टिक सोसाइटी के तत्वावधान में किया जा रहा है।