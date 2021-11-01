फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Prof. Babita Ghai elected as a member of the IASP Council.

Chandigarh News: प्रो. बबिता घई आईएएसपी परिषद की सदस्य चुनी गईं

Wed, 09 Sep 2026 02:09 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Prof. Babita Ghai elected as a member of the IASP Council.
चंडीगढ़। पेन मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के क्षेत्र में पीजीआई को एक और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। एनेस्थीसिया एवं इंटेंसिव केयर विभाग की प्रोफेसर और पेन क्लीनिक की प्रभारी प्रो. बबिता घई को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन की परिषद सदस्य चुना गया है। वह छह साल तक एशिया, ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। करीब 10 हजार सदस्यों वाली संस्था में वह दूसरी भारतीय महिला और परिषद में चुनी जाने वाली सबसे युवा भारतीय हैं। वर्ष 2004 से संस्था से जुड़ी प्रो. घई कई वैश्विक कार्य समूहों में नेतृत्व कर चुकी हैं। उनके 150 शोध पत्र प्रकाशित हैं और वह 250 से अधिक व्याख्यान दे चुकी हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed