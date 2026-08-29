Chandigarh News: जीएमसीएच-32 के विस्तार की तैयारी, हेल्थ सेक्रेटरी ने बेसमेंट का किया निरीक्षण

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चंडीगढ़। हेल्थ सेक्रेटरी मनदीप सिंह बराड़ ने शुक्रवार शाम जीएमसीएच-32 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सी ब्लॉक के बेसमेंट का दौरा कर वहां उपलब्ध स्थान और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण का उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न योजनाओं के संभावित विस्तार के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन करना था। हेल्थ सेक्रेटरी ने संबंधित अधिकारियों से बेसमेंट के वर्तमान उपयोग, उपलब्ध सुविधाओं और भविष्य में इसके बेहतर इस्तेमाल को लेकर जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल की जरूरतों के अनुसार विस्तार की संभावनाओं पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की।