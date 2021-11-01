Chandigarh News: आरोपी पिंदा को घटनास्थल ले गई पुलिस, कराया सीन रिक्रिएशन

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मृतका की मां की शिकायत के मुताबिक, उनकी बेटी का सेक्टर-34 स्थित शराब के ठेके के बाहर से अपहरण किया गया था। इसी आधार पर पुलिस आरोपी को संबंधित स्थान पर लेकर गई और आरोपियों की गतिविधियों व वारदात के तरीके को लेकर पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रिमांड के दौरान पिंदा से अन्य आरोपियों और वारदात से जुड़ी कड़ियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। उसकी निशानदेही पर संभावित ठिकानों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने मोहाली, खरड़ और मोरिंडा समेत कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन फरार आरोपी हाथ नहीं लगे। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।