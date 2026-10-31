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Hindi News ›   Chandigarh ›   Photographer's body found hanging from a tree near Sector-17/18 roundabout

Chandigarh News: सेक्टर-17/18 चौक के पास पेड़ से लटका मिला फोटोग्राफर का शव

Sat, 31 Oct 2026 01:53 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:53 AM IST
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Photographer's body found hanging from a tree near Sector-17/18 roundabout
कैंबवाला निवासी संदीप की मौत की वजह पोस्टमार्टम से होगी स्पष्ट, मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। सेक्टर-17/18 और 21/22 के राउंडअबाउट के पास मंगलवार शाम एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची सेक्टर-17 थाना पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर सेक्टर-16 अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कैंबवाला निवासी संदीप (40-45) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और फोटोग्राफी का काम करता था।

पुलिस को कंट्रोल रूम से पेड़ पर शव लटके होने की सूचना मिली थी। मौके पर तलाशी के दौरान मृतक की जेब और पर्स से मिले पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान हुई। पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर उन्हें घटना की जानकारी दी। परिजनों के अनुसार, संदीप शुक्रवार सुबह घर से निकला था। इसके बाद पुलिस ने उसकी मौत की सूचना दी। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस जांच कर रही है कि संदीप की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।
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