अवैध कब्जे पर मंत्री का एक्शन: कैप्टन के सिसवां फार्म के पास 29 एकड़ पंचायत की भूमि खाली कराई, सिद्धू ने की तारीफ

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने राज्य भर में पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की शुरुआत गुरुवार को मोहाली कर दी है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिसवां फार्म हाउस के पास करोड़ों रुपये की 29 एकड़ पंचायत जमीन कब्जा मुक्त कराई। उधर, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इस कार्रवाई की सराहना की।

My accolades to Panchayat Minister Kuldeep Dhaliwal ji on reclaiming 29 Acres of Punjab’s land in Siswan Village... This is the way forward for Punjab… Hope this 29 will turn into 29000 soon… Even seize the properties of the illegal & corrupt occupants, no matter who they are…