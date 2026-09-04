फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Pakistan plotting to supply a ship to the Maldives; a ploy to gain a foothold.

चंडीगढ़: मालदीव को इस्तेमाल जहाज देने की जुगत में पाकिस्तान, इसी बहाने घुसपैठ की साजिश

Fri, 04 Sep 2026 06:04 AM IST
आशीष तिवारी
Ashish Tiwari आशीष तिवारी
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:04 AM IST
सार

मालदीव की वायुसेना के लिए बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण और तकनीकी समेत वित्तीय सहायता के बहाने पाकिस्तान अपनी घुसपैठ वहां करने की साजिश में है।

विज्ञापन
Pakistan plotting to supply a ship to the Maldives; a ploy to gain a foothold.
अमर उजाला के पास सुबूत... - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की अक्तूबर में होने वाली पाकिस्तान यात्रा को लेकर पाकिस्तान ने एक बड़ी चाल चली है। यह चाल है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर की जाने वाली पाकिस्तानी तैयारियों की। अमर उजाला के हाथ लगे पाकिस्तान सरकार के एक अहम गोपनीय दस्तावेज से पहली बार यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अपने इस्तेमाल किए हुए सैन्य विमान मालदीव को देना चाहता है। इसके साथ मालदीव की वायुसेना के लिए बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण और तकनीकी समेत वित्तीय सहायता के बहाने अपनी घुसपैठ वहां करने की साजिश में है।

विज्ञापन


रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान रक्षा मंत्रालय को भेजे गए 13 अगस्त 2026 कि एक गोपनीय चिट्ठी में पाकिस्तान स्थित मालदीव में मौजूद पाकिस्तान उच्चायोग ने इस प्रस्ताव की पूरी जानकारी दी है। संदेश पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। दस्तावेज के मुताबिक 20 से 22 अक्तूबर को आसिम मुनीर समेत अन्य जिम्मेदार महकमें मालदीव के साथ बड़ी सैन्य डील की योजना बना रहे हैं। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी है। गोपनीय दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तानी उच्चायोग ने सुझाव दिया है कि सहमति बनने पर यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की घोषणा की जा सकती है। 
विज्ञापन


द्विपक्षीय संपर्क का भी उल्लेख 
गोपनीय दस्तावेज में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संपर्क का भी उल्लेख है। हालांकि रक्षा मामलों के जानकार कर्नल सीबी भगत मानते हैं कि भारत और मालदीव के रिश्ते अच्छे हैं। यही वजह है कि मालदीव के राष्ट्रपति की पाकिस्तान में होने वाली विजिट को वह सिर्फ भारत के पड़ोसी मुल्कों में अस्थिरता फैलाने के लिहाज से रणनीतिक रूपरेखा तैयार कर रहा है। ऐसे में मालदीव के साथ सैन्य उपकरणों की डील करने की तैयारी को एक साजिश ही करार दिया जाएगा। क्योंकि इसके पीछे इसका मकसद कोई सैन्य सपोर्ट नहीं बल्कि भारत को अस्थिर करना ही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


रक्षा के क्षेत्र में चीन पर भारी निर्भरता...
सीबी भगत का कहना है कि हिंद महासागर में भारत के निकट मालदीव की वायुसेना में अपने जहाज की एंट्री करने से क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को अस्थिर करना ही मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्रालय का अपना सैन्य औद्योगिक ढांचा तो है नहीं ऊपर से उसके प्रमुख हथियारों के आयात में चीन पर भारी निर्भरता है। 2021-25 के दौरान पाकिस्तान के प्रमुख हथियारों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 80%थी। मालदीव स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग से जारी चिट्ठियां पुष्टि करती हैं कि वह कैसे भारत को अस्थिर करने की लगातार कोशिश कर रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed