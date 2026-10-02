Chandigarh News: मोहाली में धान खरीद शुरू, पहले दिन 2000 मीट्रिक टन धान खरीदा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:44 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:44 AM IST
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मोहाली। खरीफ विपणन सीजन 2026 के लिए मोहाली जिले में धान की सरकारी खरीद आज शुरू हो गई। पहले दिन करीब 300 किसानों से लगभग 2000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। उपायुक्त कोमल मित्तल ने खरीद एजेंसियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पंजाब मंडी बोर्ड ने जिले में 18 खरीद केंद्र अधिसूचित किए हैं। सभी केंद्रों पर आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक वरिंदर कुमार ने बताया कि खरीद की गति बढ़ाई जाएगी। मित्तल ने किसानों से सूखा धान लाने की अपील की ताकि नमी से खरीद में देरी न हो। उन्होंने पराली न जलाने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने का भी आग्रह किया।
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