Chandigarh News: स्केटिंग चैंपियनशिप में 500 से ज्यादा स्केटर्स ने दिखाया दम

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पहले दिन विभिन्न आयु वर्गों में 500 मीटर रेस करवाई गई। नन्हे स्केटर्स के संतुलन और सीनियर्स की तेज रफ्तार ने दर्शकों को रोमांचित किया। ट्रैक के किनारे मौजूद अभिभावकों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता के दौरान ट्रैक, सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहीं से हरियाणा की स्टेट टीम का चयन होगा, जो आगामी एसजीएफआई राष्ट्रीय स्कूल खेलों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। अगले दो दिनों में लंबी दूरी की रेस और रिले मुकाबले होंगे।आनिया की तेज किक ने दिलाया गोल्डपंचकूला की आनिया ने एसजीएफआई राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जगह बनाई है। पैशन ताइक्वांडो अकादमी की आनिया ने तेज किक, फुर्ती और अनुशासित खेल के दम पर फाइनल में जीत दर्ज की। अब वह जम्मू-कश्मीर में होने वाली एसजीएफआई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेगी। उनकी उपलब्धि पर कोच, अकादमी और परिवार ने खुशी जताई है।