Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Over 190 newly appointed ADAs felicitated

Chandigarh News: 190 से अधिक नवनियुक्त एडीए सम्मानित

Mon, 16 Nov 2026 02:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Over 190 newly appointed ADAs felicitated
चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित प्रदेश के 190 से अधिक नवनियुक्त सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) को सेक्टर-43 स्थित चंडीगढ़ ज्यूडिशियल एकेडमी में सम्मानित किया गया। समारोह में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर मुख्य अतिथि और हरियाणा के महाधिवक्ता पवन मुटनेजा विशिष्ट अतिथि रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और गुरशरण कौर मान ने भी अधिकारियों को संबोधित किया। वक्ताओं ने अदालती कौशल, पेशेवर ईमानदारी, निष्पक्षता, अनुशासन और आपराधिक न्याय प्रणाली की समझ को जरूरी बताया। अधिवक्ता परधुमन गर्ग ने स्वागत भाषण दिया, जबकि अधिवक्ता अमरजीत कौर खुराना ने संबोधित करने के साथ धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed