Chandigarh News: भारत-वेस्टइंडीज तीसरे वनडे के ऑफलाइन टिकट कल से

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चंडीगढ़। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ स्थित पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले तीसरे वनडे के लिए ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 28 सितंबर से शुरू होगी। मुकाबला दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। बीसीसीआई के आधिकारिक कार्यक्रम में भी न्यू चंडीगढ़ में 3 अक्टूबर को तीसरे वनडे की पुष्टि की गई है। ऑफलाइन टिकट खरीदने के लिए दर्शकों को मुल्लांपुर स्टेडियम के गेट नंबर-2 के बाहर स्थित बॉक्स ऑफिस पहुंचना होगा। यहां 28 सितंबर से रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक टिकट मिलेंगे।मोहाली में सिर्फ हार्ड कॉपी मिलेगीऑनलाइन टिकट खरीद चुके दर्शकों के लिए मोहाली स्थित पीसीए स्टेडियम के बाहर अलग बॉक्स ऑफिस बनाया गया है। यहां टिकट की बिक्री नहीं होगी। ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले दर्शक अपनी फिजिकल या हार्ड कॉपी टिकट यहां से प्राप्त कर सकेंगे। मुल्लांपुर बॉक्स ऑफिस पर टिकट खरीदने के साथ ऑनलाइन टिकट की हार्ड कॉपी लेने की सुविधा भी रहेगी।स्टूडेंट टिकट सिर्फ 300 रुपयेपीसीए के अनुसार स्टूडेंट टिकटों की बिक्री भी 28 सितंबर से शुरू होगी। इसकी कीमत 300 रुपये रखी गई है। टिकट लेने के लिए छात्र को अपना वैध और वर्तमान स्टूडेंट आईडी कार्ड साथ लाना होगा। एक आईडी कार्ड पर केवल एक स्टूडेंट टिकट जारी किया जाएगा। पीसीए ने दर्शकों से टिकट खरीदने और कलेक्शन के लिए निर्धारित बॉक्स ऑफिस का ही इस्तेमाल करने की अपील की है।