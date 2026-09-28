Chandigarh News: देर रात खुला अमृतसर-नई दिल्ली नेशनल हाईवे, पुलिस कमिश्नर पहुंचे मौके पर

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घंटों जाम रहने के बाद यातायात बहाल, पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटीसंवाद न्यूज एजेंसीजालंधर। एलपीयू मामले में अमृतसर-नई दिल्ली नेशनल हाईवे पर लगा जाम रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे खुल गया। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने मौके पर पहुंचकर हाईवे खुलने की पुष्टि की।जानकारी के मुताबिक, घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों और छात्रों से बातचीत के बाद स्थिति को सामान्य कराया। इसके बाद हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया गया।सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुछ बाहरी लोगों को हथियारों के साथ हिरासत में लिया है। पुलिस उनकी भूमिका की जांच कर रही है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है।