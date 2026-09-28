Chandigarh News: आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में वैदिक संस्कृति का दिया संदेश

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कार्यक्रम में हरियाणा से पहुंचे वैदिक विद्वान दर्शनाचार्य आचार्य सानंद, भजनोपदेशिका सुदेश आर्य, डॉ. विनोद कुमार शर्मा और डॉ. सीमा कंवर सहित दिल्ली व ट्राइसिटी के विभिन्न आर्य समाजों के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए।यज्ञ अर्जुन देव ने संपन्न कराया और यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य सानंद रहे। उन्होंने यज्ञ की महत्ता बताते हुए कहा कि हवन में औषधीय व सुगंधित पदार्थों की आहुति से वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने स्वाध्याय को जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर बढ़ने का माध्यम बताया।आचार्य सानंद ने महर्षि दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व और समाज सुधार में उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला। सुदेश आर्य ने भक्ति, सामाजिक उत्थान और देशभक्ति से जुड़े भजन प्रस्तुत किए। डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने वैदिक संस्कृति पर रचनाएं और डॉ. सीमा कंवर ने वैदिक व्याख्यान दिया। सुदेश गुप्ता ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर सुनील कुमार, प्रकाश चंद्र शर्मा, योगराज चौधरी, प्रो. सुरेंद्र कुमार, राजेश शर्मा और मेजर सूबेदार विजय आर्य सहित अन्य मौजूद रहे।