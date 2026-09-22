Chandigarh News: ओमैक्स सोसायटी के बाहर बेसहारा पशुओं से परेशानी

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न्यू चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़ की ओमैक्स सोसायटी के साथ लगती सड़क पर बेसहारा पशुओं के घूमने से लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क और आसपास खाली स्थानों पर दिनभर कई पशु दिखाई देते हैं। अचानक सड़क पर आने से वाहन चालकों को ब्रेक लगानी पड़ती है, जिससे खासकर दोपहिया चालकों के लिए हादसे का खतरा बना रहता है। पशुओं के झुंड से यातायात प्रभावित होने के साथ सड़क पर गोबर से गंदगी भी रहती है। लोगों ने बेसहारा पशुओं को हटाने की मांग की है।