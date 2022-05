{"_id":"6272cb0f6b1f537ab96c3361","slug":"nris-want-to-adopt-punjab-s-villages-and-schools","type":"story","status":"publish","title_hn":"मदद की मंशा : पंजाब के गांव और स्कूलों को गोद लेना चाहते हैं एनआरआई, मुख्यमंत्री मान को फोन कर जताई इच्छा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 05 May 2022 12:20 AM IST