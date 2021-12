लुधियाना बम धमाका: एनआईए ने एसएफजे सदस्य जसविंदर मुल्तानी के खिलाफ दर्ज किया केस

लुधियाना कोर्ट परिसर बम धमाके में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सिख फार जस्टिस के सदस्य जसविंदर सिंह मुल्तानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा कुछ खालिस्तानी 'तत्वों' के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार देर शाम यह कार्रवाई की गई।

NIA registers a case against some 'Khalistani elements' and Sikhs for Justice member Jaswinder Singh Multani on late Thursday evening: NIA Sources.