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Hindi News ›   Chandigarh ›   NGT gets tough on the '56 Bulk Market'; Chief Secretary to appear.

Chandigarh News: 56 की बल्क मार्केट पर एनजीटी सख्त, चीफ सेक्रेटरी होंगे पेश

Sun, 30 Aug 2026 02:33 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:33 AM IST
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NGT gets tough on the '56 Bulk Market'; Chief Secretary to appear.
चंडीगढ़। सेक्टर-56 में प्रस्तावित बल्क मार्केट प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरणीय विवाद अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) पहुंच गया है। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली ने चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को अगली सुनवाई में वर्चुअली पेश होकर मामले से जुड़े तथ्य रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
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सेक्टर-56 में करीब 44 एकड़ क्षेत्र में बल्क मार्केट विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट में 191 एक कनाल के कॉमर्शियल प्लॉट और 48 बूथ साइट्स शामिल हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. राजिंदर के सिंगला ने प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय नियमों के पालन को लेकर एनजीटी में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि जरूरी पर्यावरणीय मंजूरियां लिए बिना प्रोजेक्ट से जुड़ी गतिविधियां शुरू कर दी गईं। याचिका के अनुसार प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) लेना जरूरी था।
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