फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Network supplying cocaine to clubs and parties busted; Nigerian national among those arrested.

Chandigarh News: क्लबों और पार्टियों तक कोकीन पहुंचाने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़, नाइजीरियन समेत गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 02:07 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Network supplying cocaine to clubs and parties busted; Nigerian national among those arrested.
-113.96 ग्राम कोकीन बरामद, नशे के पैसे से खरीदी तीन लग्जरी गाड़ियां जब्त; म्यूल खाते का एटीएम कार्ड भी मिला
विज्ञापन

हर डिलीवरी के मिलते थे 500 रुपये, नशे की कमाई से खरीदी गई बताई जा रही मर्सिडीज, पजेरो और टाटा सफारी जब्त

चंडीगढ़। शहर के युवाओं और क्लबों-पार्टियों में जाने वाले लोगों तक कोकीन पहुंचाने वाले कथित नेटवर्क का चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिक एजेपुटा चार्ल्स चिजलोके (40), जीरकपुर निवासी राकेश कुमार उर्फ करण (34) और सेक्टर-49 के पुष्पक कॉम्प्लेक्स निवासी जसकरण सिंह गिल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 113.96 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। पुलिस ने तीन लग्जरी गाड़ियां मर्सिडीज, पजेरो और टाटा सफारी तथा एसबीआई का एटीएम कार्ड भी जब्त किया है।
सेक्टर-23 से शुरू हुई जांच, देहरादून तक पहुंची पुलिस
पुलिस के मुताबिक, 4 अक्तूबर 2026 को गश्त के दौरान सेक्टर-23सी मार्केट के पास राकेश कुमार उर्फ करण को पकड़ा गया। उसके पास से 22.10 ग्राम कोकीन मिली। पांच अक्तूबर को सेक्टर-17 थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पूछताछ में राकेश ने कथित तौर पर जसकरण सिंह गिल का नाम बताया। पुलिस ने उसे देहरादून से गिरफ्तार किया। जसकरण के कब्जे से 21.30 ग्राम कोकीन बरामद हुई।
विज्ञापन

नाइजीरियाई नागरिक से खरीदता था कोकीन
पुलिस के अनुसार पूछताछ में जसकरण ने बताया कि वह कोकीन नाइजीरियाई नागरिक एजेपुटा चार्ल्स चिजलोके से खरीदता था। पुलिस ने उसे 6 अक्तूबर को खारड़ स्थित रोजविला वेंचर से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 70.56 ग्राम कोकीन बरामद हुई। पुलिस अब सप्लाई के स्रोत और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

हर डिलीवरी के मिलते थे 500 रुपये
पुलिस के मुताबिक 12वीं पास राकेश रैपिडो के माध्यम से निजी कैब चलाता था। वह कथित तौर पर जसकरण के कहने पर क्लबों और पार्टियों में जाने वाले युवाओं तक कोकीन पहुंचाता था। प्रत्येक डिलीवरी के बदले उसे 500 रुपये मिलते थे। भुगतान क्यूआर कोड या नकद में किया जाता था। जसकरण बीएससी इन एयरलाइंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुका है और कारों की खरीद-फरोख्त करता था। पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ मनाली में एनडीपीएस एक्ट का एक मामला पहले भी दर्ज है।

महिला के संपर्क के बाद शुरू की सप्लाई
पुलिस का दावा है कि एजेपुटा वर्ष 2019 में मुंबई के रास्ते भारत आया था। 2020 में गुरुग्राम और 2025 में खरड़ में रहने लगा। वह अफ्रीकी खाद्य उत्पादों का कारोबार करता था। पुलिस के अनुसार सितंबर 2025 में मैरी नाम की महिला के संपर्क में आने के बाद उसने कमीशन पर कोकीन की डिलीवरी शुरू की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed