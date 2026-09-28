Chandigarh News: सांसद तिवारी और एचएस लक्की ने सुनीं लोगों की समस्या
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:36 AM IST
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मनीमाजरा। वार्ड नंबर-5 की जैन धर्मशाला मेन बाजार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में सांसद मनीष तिवारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम का आयोजन पंडित प्रदीप गौतम ने किया। लोगों ने सड़क, पेयजल, सीवरेज, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग और यातायात समेत कई मुद्दे उठाए। बैठक में पूर्व मेयर सुरेंद्र सिंह, भारत भूषण गोयल, गुलशन कुमार, इमरान मंसूरी और हैप्पी सहित अन्य मौजूद रहे। बीएलए और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। संवाद
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