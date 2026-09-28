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Chandigarh News: पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 70 फीसदी से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचे

Mon, 28 Sep 2026 02:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:38 AM IST
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More than 70 percent of candidates appeared for the PhD entrance exam.
चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में रविवार को 70 फीसदी से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। पेपर-1 में 967 में से 683 अभ्यर्थी और पेपर-2 में 1017 में से 714 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पेपर-1 सुबह 10 से 11 बजे और पेपर-2 सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक हुआ। यूआईएएमएस के लिए पेपर-2 दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित किया गया। चार केंद्रों पर हुई परीक्षा में इंजीनियरिंग संकाय में 80.30 फीसदी उपस्थिति रही। कुछ विषयों में शत-प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में पहुंचे। परीक्षा नियंत्रक प्रो. जगत भूषण ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण रही और किसी केंद्र से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। क्वेश्चन पेपर और आंसर-की 29 सितंबर को परीक्षा वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल और वाई-फाई उपकरणों के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए जैमर भी लगाए गए थे। ब्यूरो
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