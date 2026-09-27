Chandigarh News: पेरिफेरी में अवैध निर्माण पर ड्रोन से हो निगरानी

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जग्गा ने कहा कि गंभीर मुद्दे उठाने और प्रशासन को पत्र लिखने के बावजूद प्रमुख मामलों में ठोस कार्रवाई या एक्शन टेकन रिपोर्ट सामने नहीं आई है। समिति का काम केवल शिकायतों और बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।कैंबवाला में जांच की मांगजग्गा ने कैंबवाला सहित अन्य क्षेत्रों के दौरे का हवाला देते हुए वन क्षेत्र में कथित छेड़छाड़, स्टील के खंभे लगाने और खनन जैसी गतिविधियों की जांच की मांग की। उन्होंने अवैध निर्माण हटाने और अगली बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट रखने का सुझाव दिया।कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों की जांच होउन्होंने कृषि भूमि पर स्पोर्ट्स व कोचिंग अकादमियों की आड़ में कथित व्यावसायिक गतिविधियों और मैरिज पैलेस संचालन की जांच की मांग की। नियमों का उल्लंघन मिलने पर गतिविधियां बंद कराने और ऐसे प्रतिष्ठानों के शराब लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण पर रोक लगाने का सुझाव दिया।कैचमेंट क्षेत्र बचाना जरूरीजग्गा ने कहा कि सुखना झील का संरक्षण आसपास के वन क्षेत्रों, जल निकासी और पेरिफेरी की सुरक्षा से जुड़ा है। ऊंची इमारतों और अधिक घनत्व वाले विकास की योजनाओं की समीक्षा में कैमलॉट परियोजना से जुड़े अदालती मामलों में प्रशासन के पूर्व रुख को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।