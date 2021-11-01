Chandigarh News: लापता 12 वर्षीय बच्ची पड़ोसी के कमरे से मिली, किशोर हिरासत में

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मनीमाजरा। इंदिरा कॉलोनी से सोमवार रात लापता हुई 12 वर्षीय बच्ची मंगलवार दोपहर पड़ोसी के कमरे से बरामद हुई। पुलिस ने मौके से एक नाबालिग किशोर को हिरासत में लिया है। बच्ची के पिता ने युवक पर बेटी को अगवा कर जबरन बेसुध हालत में कमरे में रखने का आरोप लगाया है। आईटी पार्क थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बच्ची पड़ोस के मकान में है।टीम मौके पर पहुंची तो कमरे के बाहर कुंडा लगा था। अंदर बच्ची सेल्फ पर बेसुध मिली। उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। बच्ची ने पुलिस को बताया कि वह रात में बाथरूम के लिए बाहर गई थी। लौटते समय पड़ोसी युवक ने पानी मांगा। मना करने पर उसके मुंह पर कपड़ा रखकर अगवा कर लिया। बच्ची ने कहा कि इसके बाद उसे क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है।उधर, मंगलवार देर रात सिविल अस्पताल मनीमाजरा में परिजन व कॉलोनी के लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पुलिस सुनवाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं, डिप्टी मेयर सुमन शर्मा भी मौके पर पहुंचीं और उन्होंने लोगों को समझाया और डीएसपी से बात की।पिता ने पुलिस पर लगाए आरोपपिता ने पुलिस पर उनके और बच्ची के हस्ताक्षर करवाकर डांटने और कार्रवाई की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बच्ची ने बताया कि उसके साथ कुकर्म नहीं हुआ। पिता के मुताबिक आरोपी की उम्र 18 नहीं, करीब 20 साल है। पुलिस ने रात में अपहरण का मामला दर्ज किया था। अब बच्ची के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच जारी है। देर रात तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी।