फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Australia A defeated India A to complete a series clean sweep.

Chandigarh News: ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए को हराकर सीरीज पर किया क्लीन स्वीप

Fri, 18 Sep 2026 02:04 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Australia A defeated India A to complete a series clean sweep.
चंडीगढ़। ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम ने पीसीए इंटरनेशनल स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे और टी-20 मुकाबले में भारत ए को 7 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पहले दो मैच जीत चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अंतिम मुकाबले में भी दबदबा बनाए रखा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 168 रन बनाए। अनिका लिरॉयड ने 42 गेंदों में 61 रन और कोर्टनी वेब ने 42 गेंदों में 52 रन की शानदार पारियां खेलीं। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए अहम साझेदारी कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारत ए की ओर से गेंदबाजी में सयाली सतघरे और वैश्णवी शर्मा ने दो-दो विकेट चटकाए।
विज्ञापन

मुकाबले में 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत ए की शुरुआत तेज रही। दिनेश वृंदा ने 41 गेंदों में 69 रन और तेजल ने 24 गेंदों में 42 रन बनाकर पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े। हालांकि इनके आउट होते ही भारतीय पारी लड़खड़ा गई। मध्यक्रम लगातार विकेट गंवाता रहा और टीम 19.5 ओवर में 161 रन पर सिमट गई।
विज्ञापन

ऑस्ट्रेलिया ए के लिए गेंदबाजी में टायला व्लेमिंक और लिली मिल्स ने तीन-तीन विकेट चटकाए। फ्रेंकी निक्लिन, सियाना जिंजर और हेले सिल्वर-होम्स को एक-एक सफलता मिली। ऑस्ट्रेलिया ए ने सात रन की जीत के साथ सीरीज में क्लीन स्वीप किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed