{"_id":"62741a9be0cbb05da227904c","slug":"mid-day-meal-not-received-in-haryana-government-schools-in-the-month-of-april","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा: 16 लाख बच्चों को अप्रैल में कागजों में ही मिला मिड-डे मील, स्कूलों में राशन पहुंचा न फ्लेवर दूध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 06 May 2022 12:12 AM IST