Chandigarh News: सेक्टर-18 में मकान के ताले तोड़कर लाखों का सामान और चार तोले सोना चोरी

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पुलिस को दी शिकायत में बिशन कौर ने बताया कि वह पिता के साथ करीब 15 वर्षों से मकान में रह रही हैं। 18 अगस्त को वह निजी काम से दादा के घर गई थीं। 29 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे उनके डेबिट कार्ड से लेनदेन का संदेश आया। कार्ड घर की अलमारी में रखा था, इसलिए उन्होंने सेक्टर-21-बी निवासी भाई उज्जल सिंह को घर जाकर जांच करने के लिए कहा।रात करीब 11:45 बजे उज्जल सिंह घर पहुंचे तो पीछे के ताले टूटे मिले। पुलिस को सूचना दी गई। जांच में घर का सामान अस्त-व्यस्त मिला। 30 अगस्त को बिशन कौर के लौटने पर चोरी हुए सामान का पता चला।चोर सोनी का म्यूजिक सिस्टम, प्ले स्टेशन-5, साइकिल, इन्वर्टर बैटरी, करीब दो लाख रुपये के लेगो मॉडल, गो-प्रो का सामान और करीब चार तोले सोने की चेन ले गए। थार की आरसी, डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज भी चोरी हुए हैं।