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Hindi News ›   Chandigarh ›   Dispute over not giving way; two youths injured after stones were pelted at a Thar.

Chandigarh News: साइड न देने पर विवाद, थार पर पथराव कर दो युवकों को किया घायल

Fri, 25 Sep 2026 02:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:36 AM IST
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Dispute over not giving way; two youths injured after stones were pelted at a Thar.

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चंडीगढ़। सेक्टर-36 स्थित एमसीएम डीएवी कॉलेज के पास साइड देने को लेकर विवाद हो गया। फॉर्च्यूनर सवार चार युवकों ने थार सवार दो युवकों पर पथराव किया। इस हमले में दोनों युवक घायल हो गए और थार के शीशे टूट गए।



वारदात के बाद आरोपी फॉर्च्यूनर में सवार होकर मौके से फरार हो गए। बठिंडा निवासी मनप्रीत इंदर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ थार में कॉलेज के पास से गुजर रहे थे। कॉलेज के मोड़ पर सामने से आ रही फॉर्च्यूनर के सवारों से साइड देने को लेकर बहस हुई। बहस के बाद फॉर्च्यूनर सवार चारों युवक गाड़ी से नीचे उतर आए। उन्होंने मनप्रीत और शाहनूर की थार पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अचानक हुए हमले में मनप्रीत और शाहनूर को चोटें लगीं। पत्थर लगने से थार की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए।
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आरोपियों की पहचान और पुलिस कार्रवाई

मनप्रीत ने हमलावरों में से दो की पहचान रोशनप्रीत उर्फ जैला और सहजप्रीत सिंह के रूप में की है। उन्होंने बाकी दो आरोपियों को सामने आने पर पहचानने की बात कही। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 126(2), 324(4) और 351(2) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
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