Chandigarh News: 500 करोड़ के क्रिप्टो घोटाले की जांच तेज, सुभाष शर्मा के करीबी अतुल सूद से पूछताछ

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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। करीब 500 करोड़ रुपये के कोरवियो कॉइन (के.आ.ओ.) क्रिप्टो करेंसी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच तेज कर दी है। मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा के करीबी सहयोगी अतुल सूद की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी निवेशकों से जुटाई गई रकम, दुबई कनेक्शन और पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है। सूद को पांच नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। ईडी के शिमला सब-जोनल कार्यालय ने 28 अक्तूबर को चंडीगढ़, मोहाली और जीरकपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 72 लाख रुपये नकद, संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और बैंक खातों का रिकॉर्ड जब्त किया गया। अतुल सूद को 29 अक्तूबर को शिमला की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया था। ईडी के अनुसार, अतुल सूद दुबई में सुभाष शर्मा से मिलने गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वह शर्मा के लिए कॉन्फ्रेंस और अन्य कार्यक्रम आयोजित करवाता रहा। एजेंसी इन आयोजनों में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।नए निवेशकों से जुटाई रकम से पुराने को भुगतानजांच में सामने आया कि वर्ष 2018 से कोरवियो कॉइन के नाम पर ऑनलाइन मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजना चलाई जा रही थी। ईडी के मुताबिक, यह पोंजी मॉडल था, जिसमें नए निवेशकों की रकम से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता था। डिजिटल डाटा में 2.48 लाख से अधिक यूजर प्रभावित होने और 219 मिलियन डॉलर से ज्यादा के लेनदेन का पता चला है।संपत्तियों और क्रिप्टो में लगाया पैसाईडी के अनुसार, नकदी टीम लीडरों के माध्यम से सुभाष शर्मा और सहयोगियों तक पहुंचाई जाती थी। विजय कुमार जुनेजा और मासूम जुनेजा के नाम भी सामने आए हैं। रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने और फर्जी कंपनियों व बैंक खातों के जरिये क्रिप्टो करेंसी में बदलने के लिए किया गया।अब तक पांच सहयोगी गिरफ्तारईडी इस मामले में हेमराज, सुखदेव ठाकुर, अभिषेक शर्मा, मिलन गर्ग और मासूम जुनेजा को गिरफ्तार कर चुकी है। दिसंबर 2025 और जून 2026 की छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां जब्त की गई थीं। मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा दुबई में है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। मामले में आगे की जांच जारी है।