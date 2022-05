{"_id":"62911d5ecdda7615994a4124","slug":"injured-army-jawans-airlifted-from-ladakh-to-chandigarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ladakh Accident: घायल 19 जवानों को लद्दाख से चंडीगढ़ किया गया एयरलिफ्ट, कंमाड अस्पताल में चल रहा है इलाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 28 May 2022 12:24 AM IST