Chandigarh News: दड़वा हत्याकांड में आरोपी की मां ने घर में प्रवेश की अनुमति के लिए अदालत का रुख किया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चंडीगढ़। गांव दड़वा में 24 वर्षीय युवक पवन की कथित हत्या के मामले में नामजद छह आरोपियों में से एक मलकीत की मां भजन कौर ने जिला अदालत का रुख किया है। उसने पुलिस पर घर को घेरने का आरोप लगाते हुए खुद और परिवार को घर में प्रवेश कर रहने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की है।भजन कौर ने अपने वकीलों के माध्यम से ड्यूटी मजिस्ट्रेट शेर सिंह की अदालत में आवेदन दायर किया। अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को शनिवार के लिए नोटिस जारी किया है। आवेदन औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 थाने में 30 अगस्त को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।पुलिस ने 2 सितंबर को जीरकपुर निवासी शुभाष और हल्लोमाजरा निवासी मोनू जसवाल को गिरफ्तार किया था। दोनों को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो भी बरामद की है।आवेदन में भजन कौर ने दावा किया कि मलकीत को झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में नाम सामने आने के बाद वह गिरफ्तारी के डर से घर से चला गया और उसका पता परिवार को नहीं है। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने घर घेर लिया, जिसके कारण परिवार को मकान पर ताला लगाकर जाना पड़ा।भजन कौर ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और कैमरे, हार्ड डिस्क या डीवीआर से संबंधित कार्रवाई कानून के अनुसार करने के निर्देश देने की मांग की है।