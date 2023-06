Haryana Weather News: कुरुक्षेत्र में जमकर हुई बरसात, गर्मी व उमस से मिली राहत, झज्जर में कई स्थानों पर जलभराव

कुरुक्षेत्र में रविवार सुबह जमकर बारिश हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से भी राहत मिली। दिन में और भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। शनिवार आधी राहत के बाद बारिश हुई तो रविवार सुबह फिर करीब एक घंटा तक झमाझम बारिश हुई। इससे शहर भी पानी-पानी हो गया। अनेकों क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा।

बता दें कि पिछले एक सप्ताह पहले भी 52 एमएम बारिश हुई थी, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से छुटकारा मिला था। इसके बाद फिर लगातार गर्मी से लोग परेशान रहने लगे थे। उमस भरी गर्मी से निजात पाने के लिए तरह-तरह के प्रबंध किए जाने लगे थे, लेकिन शनिवार आधी रात के बाद बदले मौसम के बाद जमकर बारिश हुई। 50 एमएम तक बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद ठंडी हवाएं चलने लगी तो लोगों को बड़ी राहत मिल पाई।

भिवानी में रविवार सुबह पहली बारिश से गांव गिगनाऊ में बनी पुरानी टंकी गिर गई। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। टंकी से विभाग ने करीब 8 से 10 साल पहले ही पानी की आपूर्ति बंद कर दी थी। उस समय टंकी से आसपास के लगभग आठ गांवों में जलापूर्ति की जाती थी। रविवार सुबह अधिक बारिश की वजह से टंकी गिर गई।



