कोरोना वायरस: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने झज्जर के कैंसर संस्थान का किया दौरा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रविवार को हरियाणा के झज्जर स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट का दौरा किया। उन्होंने बताया कि यहां अभी 162 मरीजों को भर्ती कराया गया है। इनकी हालत अभी स्थिर है। बता दें कि झज्जर के बाढ़सा स्थित कैंसर संस्थान को एम्स दिल्ली ने कोविड-19 का डेडिकेटेड सेंटर बनाया है। यहां पर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।

Haryana: Health Minister Dr Harsh Vardhan visits AIIMS dedicated center for COVID19 in Jhajjar. He says, "All 162 patients admitted here are in stable condition". pic.twitter.com/xwKx3cmEwt