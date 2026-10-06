फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Havan performed on Pitru Amavasya in Lakshmi Narayan temple, 400 devotees made offerings

Chandigarh News: लक्ष्मी नारायण मंदिर में पितृ अमावस्या पर हवन, 400 श्रद्धालुओं ने डाली आहुति

Sun, 11 Oct 2026 01:24 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
Havan performed on Pitru Amavasya in Lakshmi Narayan temple, 400 devotees made offerings
लक्ष्मी नारायण मंदिर में पितृ अमावस्या पर हवन, 400 श्रद्धालुओं ने डाली आहुति
विज्ञापन

15 दिन तक हुआ गीता पाठ, पितरों की शांति और सुख-समृद्धि की कामना
चंडीगढ़। सेक्टर-44सी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में सर्वपितृ अमावस्या पर शनिवार को हवन किया गया। मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित अनुष्ठान में करीब 400 श्रद्धालुओं ने आहुति देकर पितरों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मंदिर में पिछले 20 वर्षों से यह परंपरा निभाई जा रही है।
पितृपक्ष के 15 दिनों तक मंदिर में प्रतिदिन श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ हुआ। अमावस्या पर पहले अध्याय के पहले श्लोक से 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक पाठ के साथ श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुतियां दीं। पूर्णाहुति के दौरान भी श्रद्धालुओं ने आहुति अर्पित कर पितरों की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
विज्ञापन

कार्यक्रम में महिला मंडली ने भजन-कीर्तन किया। अनुष्ठान के बाद श्रद्धालुओं को खीर का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के प्रधान संनंदन कुमार, वीएन शर्मा, कुलभूषण गुप्ता, उर्वशी जुनेजा, कृष्ण पाल सिंह, रमेश जुनेजा, अशोक आहूजा और विनोद गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed