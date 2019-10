हरियाणा में भाजपा की सत्ता वापसी तय! छह विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं गोपाल कांडा

सिरसा से हलोपा नेता गोपाल कांडा व रानियां से आजाद विधायक रणजीत सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वे सिरसा से चार्टर प्लेन में दिल्ली रवाना हुए। उनके साथ सांसद सुनीता दुग्गल भी हैं। ऐसे में यह बात स्पष्ट हो गई कि वे भाजपा के समर्थन में हैं।



सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हुई है। बता दें कि 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर वे सिरसा से निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा ने कांग्रेस को समर्थन देकर सरकार में शामिल हो गए थे। उन्हें कांग्रेस सरकार में गृहमंत्री का पद मिला।



निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा के भाई गोबिंद कांडा ने कहा कि 2019 में 2009 ने खुद को दोहराया है। भाजपा ने 40 सीटों पर जीत की है। गोपाल कांडा 6 विधायकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वे भाजपा की सरकार बनाएंगे

Gobind Kanda, brother of Independent MLA Gopal Kanda:

2009 has repeated itself in 2019. Instead of Congress it is BJP today, with victory on 40 seats. Gopal Kanda has left for Delhi with 6 MLAs. They will form BJP's govt. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/RGqlEkpzuV