Haryana News: राज्यपाल और सीएम ने किया मिलेट्स ब्रेकफास्ट, IAS एसोसिएशन ने किया आयोजित

नए साल के आगाज पर हरियाणा आईएएस आफिसर्स एसोसिएशन ने रविवार को हरियाणा निवास में मिलेट्स का ब्रेकफास्ट आयोजित किया। इस मौके पर खास तौर पर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले कृषि मंत्री कृषि अधिकारियों और विधानसभा में विधायकों को भी मिलेट्स (मोटा अनाज) का भोजन करा चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब हरियाणा भी मोटे अनाज के भोजन को बढ़ावा दे रहा है। भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है।

Haryana Governor Bandaru Dattatreya and CM Manohar Lal Khattar along with Cabinet ministers and administrative officers attended millet breakfast organised by the IAS association in Chandigarh.