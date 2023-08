Nuh Violence: दंगाइयों से होगी नुकसान की वसूली, प्रेस वार्ता में सीएम मनोहर लाल ने कही बड़ी बात

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को प्रेसवार्ता की। नूंह में उत्पन्न हुई स्थिति पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी समाज के पक्षकारों से शांति बना कर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास 20 केंद्रीय बलों की कंपनियां है। इनमें 14 नूंह, तीन पलवल, दो फरीदाबाद और एक गुरुग्राम में तैनात है। केंद्र से तीन पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां और मांगी हैं। नूंह में एक आईआरबी बटालियन पूर्ण रूप से स्थापित की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, अभी तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 90 लोग को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस का एनफोर्समेंट ब्यूरो नूंह में गौ सुरक्षा का भी काम करेगा। 100 जवान इनफोर्समेंट ब्यूरो के काम पर लगेंगे।

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने एक अधिनियम पारित किया है। इसमें यह प्रावधान है कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का मुआवजा जारी करेगी लेकिन जहां तक निजी संपत्ति का सवाल है तो जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, वे इसकी भरपाई के लिए उत्तरदायी हैं। निजी संपत्ति के लिए हम कहेंगे कि उन लोगों से मुआवजा वसूला जाए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।

#WATCH | Haryana CM ML Khattar says, "We have passed an Act wherein it provides that for any loss Government issues compensation for the loss to Public property but as far as Private property is concerned, those who caused the loss are liable to compensate for it. So, we will… pic.twitter.com/9IO8piElgm