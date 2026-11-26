चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने 31 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया; आधिकारिक आदेश जारी; भुल्लर को भेजा जालंधर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 26 Nov 2026 03:53 AM IST
सार
अमृतसर (बॉर्डर रेंज) के IGP गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर उन्हें जालंधर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
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विस्तार
पंजाब सरकार ने 31 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। अमृतसर (बॉर्डर रेंज) के IGP गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर उन्हें जालंधर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
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Government of Punjab transfers 31 Police officers; official orders issued. IGP, Border Range, Amritsar, Gurpreet Singh Bhullar, transferred to be posted as Jalandhar Police Commissioner. https://t.co/rj57KrQQCf— ANI (@ANI) November 25, 2026
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