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चंडीगढ़। सेक्टर-35 स्थित श्री गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी भावेश महाजन ने आईओक्यूएम 2026-27 में 82 अंक हासिल कर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मेरिट सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 प्रतिशत विद्यार्थियों में जगह बनाई। प्रधानाचार्या प्रीतिंदर कौर ने भावेश को बधाई देते हुए उनकी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन की सराहना की। ब्यूरो