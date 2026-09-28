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Hindi News ›   Chandigarh ›   Gold earrings were snatched from the ears of an elderly woman standing outside her house.

Chandigarh News: घर के बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां झपटीं

Mon, 28 Sep 2026 02:32 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:32 AM IST
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Gold earrings were snatched from the ears of an elderly woman standing outside her house.

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मोहाली। गांव माजरी में शाम करीब सात बजे मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने घर के बाहर खड़ी 75 वर्षीय जसपाल कौर के कानों से सोने की बालियां झपट लीं। वारदात के बाद दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से भाग निकले। जसपाल कौर के अनुसार, दोनों युवक रास्ता पूछने के बहाने उनके पास पहुंचे और मोटरसाइकिल धीमी की। इसी दौरान पीछे बैठे युवक ने झपट्टा मारकर उनकी बालियां खींच लीं। एक युवक ने मुंह ढका हुआ था जबकि दूसरे ने सिर पर पटका बांध रखा था। वारदात के बाद महिला के बेटे अवतार सिंह ने माजरी पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। संवाद
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