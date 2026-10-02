Chandigarh News: सेक्टर-69 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर कूड़े का ढेर, बदबू से लोग परेशान

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मोहाली। मैं सेक्टर-69 का रहने वाला हूं। यहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर इन दिनों कूड़े का ढेर लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स के बाहर काफी समय से कूड़ा जमा है, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह हटाया नहीं गया है। कूड़े के ढेर के कारण आसपास गंदगी फैली हुई है और तेज बदबू के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रोजाना बड़ी संख्या में लोग खेल गतिविधियों और व्यायाम के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में प्रवेश मार्ग के आसपास कूड़े का जमा होना स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़े के कारण वातावरण दूषित हो रहा है और आसपास से गुजरने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। मेरी मांग नगर निगम से है कि कूड़े के ढेर को जल्द से जल्द हटाया जाए और क्षेत्र में नियमित सफाई करवाई जाए। साथ ही, भविष्य में यहां दोबारा कूड़ा जमा न हो, इसके लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की गई है। - विकास गर्ग निवासी सेक्टर-69, मोहाली