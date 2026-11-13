Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   From the classroom to the startup world: students present innovative ideas

Chandigarh News: क्लासरूम से स्टार्टअप तक का सफर, विद्यार्थियों ने पेश किए नए विचार

Fri, 13 Nov 2026 02:07 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
From the classroom to the startup world: students present innovative ideas
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

चंडीगढ़। एमसीएम डीएवी कॉलेज में विद्यार्थियों को नए विचारों और अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दो दिवसीय आइडिया हैकाथॉन आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के करीब 42 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने तकनीक, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक समस्याओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए विचार पेश किए। इनमें से 16 टीमों को दूसरे दिन के लिए चुना गया। दूसरे दिन मोहाली के उद्यमी पंचम कजला मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने विचारों को उपयोगी उत्पाद और स्टार्टअप में बदलने के तरीके बताए। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए रेलवे कोच और सुविधाएं तैयार करने के अपने अनुभव भी साझा किए। प्रतियोगिता में डीएवी कॉलेज सेक्टर-10 की काव्या ने पहला, एमसीएम की जिया ने दूसरा और प्रांजल सूद ने तीसरा पुरस्कार जीता। भवन विद्यालय के अनुज मिश्रा और तनीष्क कपूर को सांत्वना पुरस्कार मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed