Chandigarh News: रिवॉर्ड प्वाइंट के नाम पर 59,906 की ठगी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:37 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
चंडीगढ़। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट रिडीम कराने का झांसा देकर पंचकूला सेक्टर-7 निवासी विष्णु चोपड़ा से 59,906 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर थाना पुलिस ने उनकी शिकायत पर जीरो एफआईआर दर्ज की है। विष्णु चोपड़ा के अनुसार, 24 सितंबर 2026 को कार्तिक नामक व्यक्ति ने खुद को आईसीआईसीआई बैंक कर्मचारी बताते हुए फोन किया। आरोपी ने व्हाट्सऐप पर आईडी कार्ड और लिंक भेजा। लिंक पर बैंक जैसी वेबसाइट खुली, जहां क्रेडिट कार्ड की जानकारी और ओटीपी दर्ज करते ही रकम कट गई। पूछने पर आरोपी ने गलत ओटीपी के कारण रकम फ्रीज होने और रिफंड का झांसा दिया। पीड़ित ने कार्रवाई और रकम वापस दिलाने की मांग की है। ब्यूरो
विज्ञापन