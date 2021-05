पंजाब: लुधियाना में बनी चार अस्थायी जेल, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती

कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण पंजाब में मिनी लॉकडाउन लगा है। लेकिन लोग लगातार कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे। अब लुधियाना में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए चार अस्थायी जेल बनाई गई हैं। ये अस्थायी जेल बहादुर नगर के न्यू एसडी स्कूल, पाखोवाल रोड पर इनडोर स्टेडियम, मोती नगर में गुरु नानक स्टेडियम और वाल्मीकि भवन में बनाए गए हैं। लुधियाना के उपायुक्त वरिंदर शर्मा ने यह जानकारी दी।

Punjab | Four temporary jails for people violating Corona curfew have been set up at New SD School on Bahadur Ke Road, indoor stadium at Pakhowal Road, Guru Nanak Stadium and Valmiki Bhawan in Moti Nagar: Varinder Kumar Sharma, Ludhiana Deputy Commissioner