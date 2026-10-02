फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Fire breaks out at RMC plant; residents of Shahi Majra face breathing difficulties and eye irritation

Chandigarh News: आरएमसी पाॅइंट पर लगी आग, शाहीमाजरा के लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में हुई जलन

Fri, 02 Oct 2026 02:32 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Fire breaks out at RMC plant; residents of Shahi Majra face breathing difficulties and eye irritation
16 दमकल गाड़ियां काबू पाने में जुटीं, आरएमसी पॉइंट की आग पर सियासी घमासान तेज, नेताओं ने नगर निगम को घेरा
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। पॉश इलाके के पास स्थित आरएमसी (रेडी मिक्स कंस्ट्रक्शन/कचरा प्रबंधन) पॉइंट पर वीरवार सुबह भीषण आग लग गई। सुबह करीब सात बजे भड़की इस आग ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए करीब 16 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे, लेकिन कई घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी। इस घटना के बाद मौके पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। आग से उठ रहे घने धुएं के कारण आसपास के लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फेज-5 के साथ-साथ शाहीमाजरा गांव के लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन हुई। आग की लपटों के बिल्कुल नजदीक स्वराज ट्रैक्टर फैक्टरी स्थित है, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी रही। फायर अफसर लखविंदर सिंह ने बताया कि हवा का रुख फैक्टरी की ओर होने पर नुकसान हो सकता था। सीनियर डिप्टी मेयर आरपी शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य का जायजा लिया।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आरोप-प्रत्यारोप
घटना के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस नेता कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि उन्होंने करीब साढ़े तीन साल पहले भी इस समस्या को लेकर धरना दिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में कानूनी नोटिस भी दिया जा चुका है और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बेदी ने आशंका जताई कि रिहायशी इलाके के नजदीक आरएमसी पॉइंट होने से भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने गमाडा पर 8 हजार करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बेचने के बावजूद समस्या का समाधान न करने का आरोप लगाया।
विज्ञापन

विधायक को चुनौती और समाधान की मांग
पूर्व मेयर बलबीर सिंह सिद्धू के भाई जीती सिद्धू ने विधायक कुलवंत सिंह को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि विधायक चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आरएमसी पॉइंट को बंद करवाएं। जीती सिद्धू ने कहा कि यह काफी बड़ा इलाका है और इसे बंद करवाना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उन्होंने विधायक से 50 गाड़ियां लेकर आरएमसी पॉइंट बंद करवाने को कहा। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरएमसी पॉइंट बंद करने की पुरानी मांग
शाहीमाजरा के आरएमसी पॉइंट पर लगी आग ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह आग किसान मंडी वाली जगह पर लगे सूखे कूड़े और झाड़ियों में लगी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से इस कूड़ा पॉइंट को बंद करने और यहां जमा कचरे को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। फेज 5 निवासी सुखविंदर सिंह और विवेक जोशी ने बताया कि निगम ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, हालांकि किसी शरारती तत्व द्वारा आग लगाए जाने की आशंका भी जताई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed