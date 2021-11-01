Chandigarh News: पीयू में प्रो. भीम एस दहिया पर फेस्टश्रिफ्ट पुस्तक का विमोचन

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कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रोफेसर शेली वालिया मुख्य अतिथि, ईएफएलयू हैदराबाद के पूर्व कुलपति डॉ. अभय मौर्य विशिष्ट अतिथि और सेंट्रल यूनिवर्सिटी नारनौल के पूर्व कुलपति डॉ. आरसी कुहाड़ अध्यक्ष रहे। प्रो. केके गौतम, प्रो. अक्षय कुमार, प्रो. पंकज शर्मा और डॉ. उज्ज्वल शर्मा ने प्रो. दहिया के शैक्षणिक योगदान साझा किए। पुस्तक का संपादन डॉ. सुषमा आर्या और प्रो. एसपीएस दहिया ने किया है। समारोह में उनके पूर्व विद्यार्थी, सहकर्मी, प्रशंसक और परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे।

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चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय में प्रो. भीम एस दहिया के सम्मान में तैयार फेलिसिटेशन वॉल्यूम फेस्टश्रिफ्ट: प्रो. भीम एस दहिया के एकेडमिक लीडरशिप और मेंटरशिप को सम्मान का भव्य विमोचन किया गया। पुस्तक में प्रो. दहिया के साहित्यिक योगदान, अकादमिक नेतृत्व, शोध और मार्गदर्शन को रेखांकित किया गया है।