पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला, लुधियाना से तस्वीरें आईं सामने

पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी किसान लगातार पराली को आग लगा रहे हैं। हालात ये है कि पूरा उत्तर भारत जहरीली हवा की जद में है। लोगों का घर से निकला मुश्किल हो गया है। हरियाणा में स्कूलों को भी बंद करना पड़ा है। पराली जलाने की ताजा तस्वीरें पंजाब के लुधियाना से सामने आई हैं। यहां के गांव कोट माना में किसान पराली जला रहे हैं। पराली के धुएं की वजह से लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बने हैं।

Ludhiana: Farmers continue to burn stubble in Punjab; visuals from Kot Mana village. pic.twitter.com/DLhGLIXemk