Chandigarh News: लालड़ू में ऑटो पलटने से बुजुर्ग की मौत, दो छात्राएं घायल

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लालड़ू। लालड़ू-हंडेसरा मार्ग पर एक ऑटो पलटने से 60 वर्षीय गुरमीत सिंह की मौत हो गई। ऑटो में सवार दो छात्राओं को चोटें आईं। पुलिस ने मृतक की पहचान अम्बछपा, हंडेसरा निवासी गुरमीत सिंह बताई है। वह खेती-बाड़ी का काम करते थे। एएसआई जगतार सिंह के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब दो बजे लालड़ू से हंडेसरा जा रहा ऑटो तोफापुर मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में गुरमीत सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल सेक्टर-32 ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बल्लोपुर की छात्राएं जिया और जसप्रीत मामूली रूप से घायल हुईं। ऑटो चालक बाल-बाल बच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद