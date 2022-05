Earthquake in Haryana: झज्जर व रेवाड़ी के पास सुबह कांपी धरती, 2.6 रही तीव्रता, जमीन से 15 किमी नीचे था केंद्र

हरियाणा में बुधवार की सुबह 06:08 बजे भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र झज्जर से 42 किमी दूर दक्षिण-पश्चिम दिशा में जमीन से 15 किलोमीटर गहराई पर रेवाड़ी के पास रहा। राहत की बात यह रही है कि भूकंप से किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है।

Earthquake of Magnitude:2.6, Occurred on 18-05-2022, 06:08:01 IST, Lat: 28.30 & Long: 76.40, Depth: 15 Km ,Location: 42km SW of Jhajjar, Haryana for more information Download the BhooKamp App https://t.co/wHFmhxsTdQ pic.twitter.com/Rpj7F8UHVR