Chandigarh News: सेक्टर-39 मंडी में 23 साइटों की ई-नीलामी, 122 करोड़ दांव पर

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इन 23 साइटों का संयुक्त रिजर्व प्राइस 122.08 करोड़ रुपये है। प्रत्येक साइट का क्षेत्रफल करीब 100.23 वर्ग मीटर (119.874 वर्ग गज) और रिजर्व प्राइस 5,30,80,207 रुपये निर्धारित है। प्रत्येक साइट के लिए 10,61,604 रुपये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट तय की गई है। सभी साइटों की कुल अर्नेस्ट मनी 2,44,16,892 रुपये होगी। साइट नंबर 24 और 46 कॉर्नर प्लॉट हैं। इन पर निर्धारित कीमत के अलावा पांच फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बोर्ड के अनुसार साइटों का क्षेत्रफल अनुमानित है और कब्जा देते समय इसमें बदलाव संभव है।ऑनलाइन एनरोलमेंट और डिजिटल सिग्नेचर जरूरीई-नीलामी में भाग लेने के लिए निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन एनरोलमेंट अनिवार्य है। बोलीदाताओं के पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बोलीदाताओं के लिए 7 और 8 सितंबर को दोपहर 3 से 5 बजे तक प्री-बिड सेमिनार होगा। इसमें ई-नीलामी प्रक्रिया की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। 22 से 25 सितंबर तक दस्तावेज और अर्नेस्ट मनी जमा होगी, जबकि दस्तावेजों की स्वीकृति 26 और 27 सितंबर को होगी। इसके बाद 29 सितंबर को सुबह 11 बजे ई-नीलामी शुरू होगी।