फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   E-auction of 23 sites in Sector-39 Mandi, Rs 122 crore at stake

Chandigarh News: सेक्टर-39 मंडी में 23 साइटों की ई-नीलामी, 122 करोड़ दांव पर

Sat, 29 Aug 2026 02:14 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
E-auction of 23 sites in Sector-39 Mandi, Rs 122 crore at stake
चंडीगढ़। शहर की नई ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट सेक्टर-39 में कारोबार के लिए बड़ी संख्या में व्यावसायिक साइटों की ई-नीलामी होने जा रही है। स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड चंडीगढ़ ने फल एवं सब्जी कारोबार के लिए एससीओ साइट नंबर 24 से 46 तक कुल 23 साइटें लीजहोल्ड आधार पर ई-ऑक्शन में रखी हैं। ई-नीलामी 1 सितंबर 2026 को होगी।
विज्ञापन

इन 23 साइटों का संयुक्त रिजर्व प्राइस 122.08 करोड़ रुपये है। प्रत्येक साइट का क्षेत्रफल करीब 100.23 वर्ग मीटर (119.874 वर्ग गज) और रिजर्व प्राइस 5,30,80,207 रुपये निर्धारित है। प्रत्येक साइट के लिए 10,61,604 रुपये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट तय की गई है। सभी साइटों की कुल अर्नेस्ट मनी 2,44,16,892 रुपये होगी। साइट नंबर 24 और 46 कॉर्नर प्लॉट हैं। इन पर निर्धारित कीमत के अलावा पांच फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बोर्ड के अनुसार साइटों का क्षेत्रफल अनुमानित है और कब्जा देते समय इसमें बदलाव संभव है।
विज्ञापन

ऑनलाइन एनरोलमेंट और डिजिटल सिग्नेचर जरूरी
ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन एनरोलमेंट अनिवार्य है। बोलीदाताओं के पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बोलीदाताओं के लिए 7 और 8 सितंबर को दोपहर 3 से 5 बजे तक प्री-बिड सेमिनार होगा। इसमें ई-नीलामी प्रक्रिया की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। 22 से 25 सितंबर तक दस्तावेज और अर्नेस्ट मनी जमा होगी, जबकि दस्तावेजों की स्वीकृति 26 और 27 सितंबर को होगी। इसके बाद 29 सितंबर को सुबह 11 बजे ई-नीलामी शुरू होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed