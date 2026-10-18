फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Demand for the creation of an agency for outsourced recruitment, modeled after the Haryana Kaushal Rozgar Nigam.

Chandigarh News: आउटसोर्स भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तर्ज पर एजेंसी बनाने की मांग

Sun, 18 Oct 2026 01:19 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Demand for the creation of an agency for outsourced recruitment, modeled after the Haryana Kaushal Rozgar Nigam.
चंडीगढ़। प्रशासन और नगर निगम में आउटसोर्स भर्ती व वेतन भुगतान में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की कार्रवाई के बीच संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तर्ज पर केंद्रीकृत सरकारी एजेंसी बनाने की मांग की है। मोर्चा के कन्वीनरों ने कहा कि निजी ठेकेदारों के कारण कर्मचारियों को वेतन कटौती, भुगतान में देरी और ईपीएफ-ईएसआई संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ठेकेदारों की मध्यस्थता खत्म कर डीसी रेट पर नियुक्तियां करने की मांग की। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed