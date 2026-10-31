Chandigarh News: मनीमाजरा के बाजारों में सुरक्षा और यातायात सुधारने की मांग

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संवाद न्यूज एजेंसीमनीमाजरा। दिवाली सहित त्योहारों के मद्देनजर मनीमाजरा के व्यापारियों ने बाजारों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है। उनका कहना है कि भीड़ बढ़ने से चोरी, छीना-झपटी और जाम की समस्या बढ़ जाती है। मोरी गेट बाजार के प्रधान प्रदीप बागरा ने नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने और अवैध रेहड़ियों पर रोक लगाने को कहा।ऑल मनीमाजरा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान एसएस परवाना ने ओल्ड रोपड़ रोड बाजार में जाम की समस्या उठाई। उन्होंने सड़कों पर खड़े वाहनों और ई-रिक्शा को यातायात बाधित करने का मुख्य कारण बताया। परवाना ने ट्रैफिक पुलिस से पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात करने और सुचारु यातायात के लिए विशेष व्यवस्था की मांग की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से समाधि गेट और जामा मस्जिद के पास पार्किंग स्थलों को व्यवस्थित करने की अपील की। व्यापारियों का मानना है कि इन प्रयासों से चोरी और जाम पर रोक लगेगी, जिससे यातायात सुचारु रहेगा।